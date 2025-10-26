Centri giovani Missione Parma | Guerra ha fallito Parma non è una città per giovani

Parmatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I dati agghiaccianti sui centri giovani confermano il totale fallimento della giunta di Michele Guerra. Parlano tanto di Parma capitale della gioventù, ma la realtà dei fatti è totalmente diversa” scrive in una nota l’associazione Missione Parma, guidata dal consigliere comunale Virginia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

