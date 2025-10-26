Centopercentoanimalisti blitz in stazione Porta Nuova per l' orso Papillon

26 ott 2025

Nel tardo pomeriggio di venerdì 24 ottobre i militanti di Centopercentoanimalisti, hanno effettuato un blitz alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, approfittando della sosta di 9 minuti del treno, esponendo uno striscione in lingua tedesca e inglese, al binario di partenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

