Bologna, 26 ottobre 2025 – Cresce, ancora. E lo fa a dispetto della curva demografica in caduta libera più o meno ovunque. Ma se il consumo di suolo non conosce (ancora) battute d’arresto, ciò che è cambiato in questi anni è il tipo di utilizzo cui viene destinato il territorio vergine sottratto alla natura. Lo dice l’ultimo rapporto sul consumo di suolo del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), restituendo un quadro più complesso della mera cementificazione selvaggia. IL PRIMATO NEGATIVO Tra le regioni, quella che ha perso più ettari di tutti nel 2024 per nuove realizzazioni è stata l’Emilia-Romagna, che conquista il primo posto della classifica: ne ha consumati 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cementificazione: l’Emilia-Romagna resta la peggiore e nelle Marche è allerta coste