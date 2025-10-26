SAN GIULIANO Per contrastare la solitudine degli anziani e favorire un invecchiamento attivo, si punti su centri di aggregazione, orti sociali e un’alleanza strategica fra Comuni e mondo del volontariato". E’ l’appello lanciato da ANCeSCAO, Associazione nazionale Centri sociali, comitati anziani e orti, dopo il dramma della solitudine di San Giuliano Milanese, dove il cadavere di un’anziana, Celestina Amelia Vacchini, classe 1935, è stato rivenuto anni e anni dopo il decesso, nell’abitazione dove la donna viveva da sola. Un episodio che ha suscitato tristezza e incredulità. "L’invecchiamento non può essere considerato solo un dato statistico, ma deve diventare un’occasione per ripensare la comunità puntando su relazioni, partecipazione e solidarietà", dichiara Esarmo Righini, presidente nazionale di ANCeSCAO. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Celestina morta in casa da anni: "Volontariato contro la solitudine"