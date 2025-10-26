Cedolare secca per i non residenti quando è davvero conveniente farne ricorso
Grazie alla cedolare secca i proprietari di un immobile – quando sono delle persone fisiche – riescono a beneficiare di una tassazione agevolata sui canoni di locazione che percepiscono. Viene applicata, in altre parole, una tassazione sostitutiva all’Irpef e alle relative addizionali. Ma non solo: non è necessario pagare l’imposta di registro e il bollo nel momento in cui si procede con la registrazione del contratto. La disciplina che abbiamo visto fino a questo momento si applica anche ai soggetti non residenti fiscalmente nel nostro Paese: l’articolo 3 del Dlgs n. 232011 ha fissato come unico parametro soggettivo, per l’applicazione della cedolare secca, l’essere una persona fisica che non stia esercitando un’attività d’impresa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
Gli alloggi sono triplicati dal 2022. In arrivo l’aumento della cedolare secca dal 21 al 26%. I proprietari: «Arrotondiamo, non abbiamo incassi d’oro» - facebook.com Vai su Facebook
La quinta rottamazione non è un affare per lo Stato: perderà 778 milioni. Lo certifica il MEF. La cedolare secca al 26% che fa litigare il centrodestra scatta solo se ci si affida a Booking per l’affitto breve - X Vai su X
Cedolare secca al 26% sugli affitti brevi: cosa cambia davvero con la Manovra 2026 - L’aumento al 26% della cedolare secca sugli affitti brevi colpisce anche la prima casa, con forti ripercussioni su piccoli proprietari, turismo, mercato immobiliare e indotto economico. edilizia.com scrive
Cedolare secca per i non residenti, quando è davvero conveniente farne ricorso - La cedolare secca permette di risparmiare sulle imposte, almeno se confrontata con la normale tassazione Irpef. Da quifinanza.it
Affitti brevi 2026: cedolare secca diversa per chi affitta direttamente e online, ecco come - Affitti brevi 2026, cambia la cedolare secca: 21% per locazioni dirette e 26% per chi affitta online. tag24.it scrive