C’è una nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela
Una nave lanciamissili statunitense è arrivata a Trinidad e Tobago, il piccolo arcipelago situato a circa 10 chilometri dalle coste del Venezuela. L’hanno riferito giornalisti sul posto, spiegando che l’imbarcazione era visibile al largo della capitale Port of Spain. L’arrivo della Uss Gravely, insieme a un’unità di marines, avviene ufficialmente per esercitazioni con l’esercito di Trinidad, ma nel contesto delle crescenti tensioni tra Usa e Venezuela, con Caracas che accusa di Washington – impegnata in una campagna militare contro i narco – di «preparare una guerra». Nelle ultime settimane, Trump ha più volte annunciato l’ affondamento in acque internazionali di imbarcazioni salpate dal Venezuela che, secondo le autorità americane, trasportavano droga e appartenevano a cartelli del narcotraffico. 🔗 Leggi su Lettera43.it
