Cavallino che crollo a Forlì Serata amarissima per i granata Arriva il primo ko stagionale

querzola forlì 3 cavallino 4 torri 0 Parziali: 25-21, 25-20, 25-23 Dopo le rotonde vittorie conquistate contro Montorio Volley e Pallavolo Sabini, la Cavallino 4 Torri Volley si ferma bruscamente a Forlì. Sul campo della Querzoli Volley finisce con un secco 3-0 per i romagnoli, che lasciano a bocca asciutta i granata per la prima volta dall’inizio della stagione. Un ko piuttosto netto quello rimediato dalla squadra di Dall’Olio, che dovrà riflettere sulle cause di questo scivolone inatteso. Eppure, le cose cominciano in maniera incoraggiante per la Cavallino 4 Torri, che nel primo set comanda 7-10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

