Cavalieri giù la maschera Oggi c’è il super derby

"Non c’è nulla da salvare in questa partite, a parte forse i 2 punti ottenuti. Abbiamo avuto un approccio totalmente sbagliato, non abbiamo fatto nulla per adattarci ad un avversario forte ed aggressivo. Mi auguro che serva da lezione per le prossime partite". Francesco Fusi, direttore sportivo dei Cavalieri Union, aveva "strigliato" nei giorni scorsi il gruppo, dopo la rocambolesca sconfitta maturata contro Civitavecchia all’esordio in campionato. Una battuta d’arresto contro una squadra che in estate ha speso tanto sul mercato, per tentare il salto in A1, ma arrivata al termine di un incontro che capitan Puglia e compagni erano riusciti ad un certo punto anche a ribaltare, andando in vantaggio e colmando il divario di 14 punti in otto minuti scavati dai rivali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

