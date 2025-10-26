Cava | taglio del nastro per la nuova Oasi Diecimare

Rullo dei tamburi, squilli di chiarine e salva di pistoni dei Trombonieri Sant'Anna: ieri il sindaco Vincenzo Servalli ha tagliato il nastro dell' inaugurazione della nuova Oasi Diecimare. Al suo fianco l'on. Franco Picarone in rappresentanza della Regione Campania, la Consigliera comunale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

