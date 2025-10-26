Catania Se voglio ti vengo a scannare | 45enne arrestato per stalking nei confronti dell’ex compagna
“ Non uscire più di casa, questa volta butto giù la porta e ti macino la testa ”. E ancora: “ Se ti voglio prendere e scannare lo faccio dove voglio io “. Sono solo alcune delle gravissime minacce, rivolte all’ ex convivente, per le quali un 45enne di Catania è stato arrestato per atti persecutori dalla Polizia di Stato. L’uomo perseguitava la vittima dall’inizio dell’anno, quando la vittima aveva deciso di mettere fine al rapporto tra i due, caratterizzato da un atteggiamento morboso e da una gelosia ossessiva. Al culmine dell’ultimo episodio, in cui il 45enne è arrivato a minacciarla anche di morte, la donna, stanca di subire soprusi e vessazioni, la donna si è rivolta al Commissariato ‘Borgo Ognina’ per denunciare l’ex compagno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
OMAGGIO A FRANCO BATTIATO a Palermo Dopo il grandissimo successo delle date estive di Catania e Selinunte, Voglio Vederti Danzare – Il Concerto torna in Sicilia a GRANDE RICHIESTA con una tappa speciale al Teatro Politeama Garibaldi. Con Ban - facebook.com Vai su Facebook
Catania, l’incubo dello stalker: “Ti scanno dove voglio io…” - Ancora una volta, la Polizia di Stato invita le vittime di violenza di genere a denunciare subito, alla prima ... Lo riporta livesicilia.it
“Se voglio ti vengo a scannare”, 45enne arrestato a Catania per minacce alla ex convivente - “Non uscire più di casa, questa volta butto giù la porta e ti macino la testa”. msn.com scrive
“Non uscire più di casa”: arrestato a Catania dopo le minacce all’ex convivente - E ancora: «Se ti voglio prendere e scannare lo faccio dove voglio io, questa volta vengo a casa butto giù la porta e ti ... Si legge su msn.com