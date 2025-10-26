Catania Se voglio ti vengo a scannare | 45enne arrestato per stalking nei confronti dell’ex compagna

“ Non uscire più di casa, questa volta butto giù la porta e ti macino la testa ”. E ancora: “ Se ti voglio prendere e scannare lo faccio dove voglio io “. Sono solo alcune delle gravissime minacce, rivolte all’ ex convivente, per le quali un 45enne di Catania è stato arrestato per atti persecutori dalla Polizia di Stato. L’uomo perseguitava la vittima dall’inizio dell’anno, quando la vittima aveva deciso di mettere fine al rapporto tra i due, caratterizzato da un atteggiamento morboso e da una gelosia ossessiva. Al culmine dell’ultimo episodio, in cui il 45enne è arrivato a minacciarla anche di morte, la donna, stanca di subire soprusi e vessazioni, la donna si è rivolta al Commissariato ‘Borgo Ognina’ per denunciare l’ex compagno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

