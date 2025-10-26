Catania pusher in bici bloccato a SG Galermo I controlli nei quartieri Cibali e San Pio X
Carabinieri in azione contro l'illegalità diffusa, arrestato un pusher in bicicletta. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Catania Nesima, con il supporto dei militari del C.I.O. del 12° Reggimento "Sicilia", hanno intensificato la loro presenza nei quartieri "San Giovanni Galermo", "Cibali" e "San Pio X", zone spesso interessate da fenomeni di degrado urbano e comportamenti illeciti. Controlli mirati alla sicurezza e alla legalità. L'operazione, mirata a contrastare l'illegalità diffusa e a garantire la sicurezza dei cittadini, ha portato a una serie di controlli capillari su persone e veicoli.
