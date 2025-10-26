Catania minacce agghiaccianti e violenze contro l’ex compagna | 45enne finisce in carcere

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le minacce e l’escalation di violenza. “Non uscire più di casa, questa volta butto giù la porta e ti macino la testa”. È una delle frasi agghiaccianti che un uomo di 45 anni avrebbe più volte rivolto alla sua ex convivente, nel corso di una lunga serie di episodi di minacce e violenze seguiti alla fine della loro relazione sentimentale. Stanca di vivere nel terrore, la donna ha deciso di chiedere aiuto alla Polizia di Stato, rivolgendosi agli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” di Catania. Qui ha denunciato le condotte persecutorie dell’ex compagno, iniziate all’inizio dell’anno, dopo la sua decisione di interrompere una relazione segnata da gelosia ossessiva e controllo morboso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, minacce agghiaccianti e violenze contro l’ex compagna: 45enne finisce in carcere

Leggi anche questi approfondimenti

Crotone, otto tifosi del Catania colpiti da DASPO: minacce ai calciatori e rischio di invasione di campo - X Vai su X

Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Catania, botte e minacce ai genitori per costringerli ad andare via di casa: 31enne arrestato dalla Polizia per maltrattamenti in famiglia ed estorsione #Sicilia242 #Sicilia24 - facebook.com Vai su Facebook

Aggressione choc a Catania: la moglie malata vittima di violenza, il video conferma i fatti - Catania, violenze domestiche: il video mostra l’aggressione brutale alla moglie malata e documenta ogni fase dell’episodio. Segnala notizie.it

Catania, violenza e minacce in famiglia: arrestato un 33enne - La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 33 anni per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna ... Da catanianews.it

Minacce e violenza contro madre e fratelli, arrestato 33enne - Avrebbe minacciato di morte la donna e uno dei fratelli, ipovedente, che nel frattempo era accorso in suo aiuto ... Secondo grandangoloagrigento.it