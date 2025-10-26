Castellammare di Stabia arrestati due uomini per tentato omicidio | un terzo è latitante

L’agguato risale al luglio 2025: la vittima scampò ai colpi di pistola ma fu aggredita con calci, pugni e una mazza da baseball. L’operazione del Commissariato di Castellammare di Stabia. Il 25 ottobre, il personale del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti gravemente indiziati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco, lesioni personali e detenzione di armi improprie (tra cui una mazza da baseball). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it