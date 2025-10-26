Castelgerundo (Lodi), 26 ottobre 2025 – Avrebbero razziato diversi cimiteri del territorio, portando via pluviali e vasi in rame, i tre uomini che questa mattina, domenica 26 ottobre 2025, sono stati sorpresi con le mani nel sacco dai carabinieri. Tre persone di nazionalità italiana sono state denunciate a piede libero con l’accusa di ricettazione. I militari li hanno intercettati a Camairago, in località Madonna della Fontana, a bordo di un’auto carica di pezzi di rame e di vasi funebri. Alla vista della refurtiva, gli uomini dell’Arma hanno subito capito di trovarsi davanti ai presunti autori di una serie di furti avvenuti nella notte e nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castelgerundo, ladri di rame fermati dai carabinieri vicino al santuario