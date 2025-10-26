castagne il pane dei poveri guarda al futuro

Castagne e marroni, fratelli più pregiati delle pur buone sorelle castagne. Antiche risorse alimentari della gente di collina e di montagna, un tempo. Di modo che anche castagne e castagneti hanno dato il nome a numerose località e borghi italiani. Anche in terra di Romagna: ecco un elenco. Poggio Castagne in Val Savio, Castagneto di Mercato Saraceno (citato in un antico documento del 1371). Un altro Castagneto è presso Portico di Romagna, nell’ Appennino Forlivese come pure Castagnara di Modigliana. Ancora: Castagnolo di Civitella di Romagna, nella Valle del Bidente. Nel ravennate, Castagnola di Brisighella e Val Castagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

