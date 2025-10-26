Cassino il Consiglio di Stato dà ragione al Comune | si chiude definitivamente la vicenda Cogei
Il Consiglio di Stato ha posto la parola fine alla lunga e complessa vicenda amministrativa che vedeva contrapposta la Cogei S.r.l. del gruppo Di Meo al Comune di Cassino. Con sentenza del 9 settembre 2025, la VII Sezione del massimo organo della giustizia amministrativa – composta dai magistrati. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondisci con queste news
LeggoCassino.it. . Le parole del Dg Asl Arturo Cavaliere dopo il Consiglio comunale straordinario di Cassino sul Santa Scolastica - facebook.com Vai su Facebook