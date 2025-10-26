Cassina Valsassina auto esce di strada e si incendia | a bordo non c' è nessuno
Cassina Valsassina (Lecco), 26 ottobre 2025 – L'auto che sbanda, l' uscita di strada, l'impatto contro un albero, poi l'incendio. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, a bordo della macchina però non hanno trovato nessuno. L'incidente è successo sabato sera lungo la Sp 64 a Cassina Valsassina. Quando gli altri automobilisti hanno visto l'auto in fiamme bilico lungo un pendio a bordo strada, hanno subito allertato i soccorritori. Dalla sala operativa del 118 hanno mobilitati i sanitari dell'automedica di Areu, i volontari del Soccorso Centro Valsassina di Introbio e i vigili del fuoco. Si tema che a bordo del veicolo, un'utilitaria, ci fosse qualcuno intrappolato tra le lamiere e tra le fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
