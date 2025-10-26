Cassa Edile Awards Oliviero Carsana premiato come Maratoneta per 87.697 ore di lavoro

È di 87.697 ore il bilancio della carriera di Oliviero Carsana, 65 anni di Calcinate, premiato a Bari ai Cassa Edile Awards 2025 con il riconoscimento “Maratoneta”, destinato al lavoratore con il maggior numero di ore denunciate in Italia. Carsana ha iniziato a lavorare il 12 dicembre 1974 e continua tutt’ora nella Restart srl, l’impresa del figlio. Assieme a lui, alla cerimonia, c’era la moglie, che ha così potuto condividere con lui questo importante traguardo. “Ho sempre amato il mio lavoro e lo porto avanti con la stessa dedizione di quando ho iniziato – dice Carsana –. È una soddisfazione ricevere un riconoscimento che premia non solo me, ma l’impegno di tanti lavoratori che credono in questo mestiere”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cassa Edile Awards, Oliviero Carsana premiato come “Maratoneta” per 87.697 ore di lavoro

