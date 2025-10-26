Caso Sangiuliano Federica Corsini | L’audio diffuso da Report è illecitamente acquisito | lo dicono i pm
(Adnkronos) – "L'audio, diffuso da Report, è illecitamente acquisito: lo dicono i pm". Lo ha detto Federica Corsini all'Adnkronos parlando del caso di Report e la telefonata tra i due coniugi. "Contestare la decisione del Garante è mettere in dubbio la terzietà della procura" aggiunge. "L'illiceità non può essere confusa con il giornalismo inchiesta" attacca. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Caso Sangiuliano, per Boccia udienza gup il 9 febbraio a Roma. E' accusata anche di stalking aggravato e lesioni $ANSA - X Vai su X
IL GARANTE SI UNISCE SOLIDARIETÀ A RANUCCI: 150 MILA EURO DI MULTA “I politici mandanti” - La Privacy sugli audio del caso Sangiuliano-Boccia. Il giornalista: “Authority armata dai politici”. Minacce di altre querele di Thomas Mackinson FQ - 24 otto - facebook.com Vai su Facebook
Il Garante sanziona la Rai per Report sul caso Sangiuliano, polemica con Ranucci - Il giornalista: 'C'è chi vuole armare l'autorità per punirci'. Come scrive ansa.it
Il Garante della privacy contro Ranucci per il caso Sangiuliano. La Rai dovrà pagare 150mila euro - La sanzione si riferisce alla diffusione di un audio relativo ad una conversazione telefonica tra l’ex ministro e sua moglie durante una puntata della trasmissione Report. Segnala editorialedomani.it
Report, multa da 150mila euro del Garante della Privacy a Ranucci sul caso Boccia-Sangiuliano. Il giornalista: “Qualcuno sta armando l’Autorità”. Che minaccia azioni legali - multa da 150mila euro del Garante della privacy a Ranucci per l'audio Sangiuliano- lanotiziagiornale.it scrive