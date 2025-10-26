Caso Sangiuliano Federica Corsini | L’audio diffuso da Report è illecitamente acquisito | lo dicono i pm

(Adnkronos) – "L'audio, diffuso da Report, è illecitamente acquisito: lo dicono i pm". Lo ha detto Federica Corsini all'Adnkronos parlando del caso di Report e la telefonata tra i due coniugi. "Contestare la decisione del Garante è mettere in dubbio la terzietà della procura" aggiunge. "L'illiceità non può essere confusa con il giornalismo inchiesta" attacca. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com