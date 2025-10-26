Caso Sangiuliano Federica Corsini | Decisione Garante su fatti oggettivi Quell' audio illecitamente acquisito

Feedpress.me | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È «fuorviante, e palesemente "difensiva", la tesi secondo cui il Garante sarebbe stato mosso da influenze esterne o da valutazioni politiche. Le sue decisioni si fondano su fatti oggettivi ed inequivocabili, ribaditi anche nelle conclusioni della Procura di Roma». Così in una nota Federica Corsini, al centro dell’audio con l’ex ministro Gennaro Sangiuliano per la cui messa in onda l’Autorità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

caso sangiuliano federica corsini decisione garante su fatti oggettivi quell audio illecitamente acquisito

© Feedpress.me - Caso Sangiuliano, Federica Corsini: "Decisione Garante su fatti oggettivi. Quell'audio illecitamente acquisito"

Scopri altri approfondimenti

caso sangiuliano federica corsiniFederica Corsini rompe il silenzio sul caso Sangiuliano: “Sono la vera vittima, quell’audio è stato acquisito illecitamente” - Federica Corsini interviene dopo la sanzione della Privacy alla Rai: "L'audio era illecito, io sono la vera vittima" ... Segnala fanpage.it

caso sangiuliano federica corsiniCaso Sangiuliano, Federica Corsini: "Basta mistificare la realtà, su Report il Garante ha applicato la legge" - La giornalista e moglie dell'ex ministro della Cultura sull'audio trasmesso dalla trasmissione di Rai3: 'E' stato acquisito illecitamente, lo dicono i pm' ... Da msn.com

caso sangiuliano federica corsiniCaso Sangiuliano, Federica Corsini: "Decisione Garante su fatti oggettivi. Quell'audio illecitamente acquisito" - È «fuorviante, e palesemente "difensiva", la tesi secondo cui il Garante sarebbe stato mosso da influenze esterne o da valutazioni politiche. Secondo gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Sangiuliano Federica Corsini