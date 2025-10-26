Caso Sangiuliano Federica Corsini | Decisione Garante su fatti oggettivi Quell' audio illecitamente acquisito

È «fuorviante, e palesemente "difensiva", la tesi secondo cui il Garante sarebbe stato mosso da influenze esterne o da valutazioni politiche. Le sue decisioni si fondano su fatti oggettivi ed inequivocabili, ribaditi anche nelle conclusioni della Procura di Roma». Così in una nota Federica Corsini, al centro dell’audio con l’ex ministro Gennaro Sangiuliano per la cui messa in onda l’Autorità. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Sangiuliano, Federica Corsini: "Decisione Garante su fatti oggettivi. Quell'audio illecitamente acquisito"

