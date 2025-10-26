Caso Report scontro tra Ranucci e il Garante Privacy | Si muove su input politico

Fa discutere l’annuncio del giornalista Sigfrido Ranucci, che in un’intervista a La Stampa ha anticipato un’inchiesta di Report in cui sostiene che il Garante per la Privacy «si muove su input politico ». L’indagine — in onda questa sera — arriva dopo la sanzione da 150mila euro inflitta alla Rai per un servizio su Gennaro Sangiuliano, nel quale era stato diffuso un audio tra l’ex ministro e la moglie Federica Corsini, legato alla vicenda di Maria Rosaria Boccia. Ranucci ha annunciato che sarà mostrato un filmato che ritrae Agostino Ghiglia, componente dell’Autorità, entrare nella sede di Fratelli d’Italia poche ore prima della delibera della sanzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Report, scontro tra Ranucci e il Garante Privacy: “Si muove su input politico”

