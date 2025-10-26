Caso Report Garante della Privacy conferma | Ero nella sede Fdi ma per incontrare Bocchino Arianna Meloni? L’ho incrociata

Ilfattoquotidiano.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sua visita nella sede di Fratelli d’Italia poche ore prima di votare a favore della maxi multa a Report? “Tutto si è svolto nella massima trasparenza “, sostiene Agostino Ghiglia, componente del Garante della Privacy, che la sera del 22 ottobre è stato filmato dalle telecamere di Report mentre entrava a via della Scrofa. Il giorno dopo ha votato a favore della multa da 150mila euro contro la trasmissione di Rai 3 per aver diffuso l’audio Boccia-Sangiuliano, già pubblicato dai giornali, deferiti al Garante ma mai sanzionati. Che cosa è andato a fare dunque Ghiglia nella sede di Fdi? Il componente del Garante della Privacy ci ha impiegato quasi un’intera giornata dalla prima di spiegarlo al Corriere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

