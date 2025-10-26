Caso Garlasco l’avvocato Taormina | Sempio dica che l’alibi è falso e che era l’amante di Chiara Stanno per arrestarlo ma a uccidere è stato Stasi

Milano, 26 ottobre 2025 - Caso Garlasco e inchiesta su Andrea Sempio, arriva un post choc su Facebook dell’avvocato Carlo Taormina che consiglia l’indagato di andare in Procura e farsi interrogare ammettendo che l’ alibi è falso e che era l’amante di Chiara prima - forse molto presto - che lo arrestino e nello stesso tempo attacca pesantemente - come nel suo stile - i magistrati che indagano sul delitto che per il penalista è stato compiuto da Alberto Stasi. “Stanno per arrestarlo perché questi magistrati stanno dentro a tunnel per le condotte investigative patologiche che hanno compiuto e stanno compiendo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Garlasco, l’avvocato Taormina: Sempio dica che l’alibi è falso e che era l’amante di Chiara. Stanno per arrestarlo ma a uccidere è stato Stasi

