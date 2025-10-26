Casi di salmonella il prof consiglia | Ora evitate il cibo crudo

Reggio Emilia, 26 ottobre 2025 – Oltre una sessantina di casi sospetti, 19 accertati, 3 persone ricoverate (due delle quali già dimesse e la terza ancora ricoverata ma non in pericolo di vita) sono le cifre del “ caso salmonella ” scoppiato in questi giorni tra Reggio città e provincia. Un caso non tanto, e fortunatamente, per la virulenza dei sintomi, quanto per il numero e l’estensione territoriale dei medesimi. Situazione che crea apprensione tra i cittadini, anche se non è il caso di creare allarmismi quanto, piuttosto, di avere ancora maggiore attenzione in tema di prevenzione. E’ anche l’opinione di un luminare in materia, il professor Giovanni Guaraldi, ordinario di Malattie Infettive presso Unimore, in seno all’azienda ospedaliera del Policlinico di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casi di salmonella, il prof consiglia: “Ora evitate il cibo crudo”

