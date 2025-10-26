Tempo di lettura: 2 minuti Le sconfitte esterne di Casarano e Crotone – rispettivamente contro Siracusa e Cavese – preparano il terreno ad una grande occasione per la Casertana. Vincere all’Arechi, vorrebbe dire volare al quarto posto. Mentre in queste ore Catania e Benevento si stanno sfidando al Massimino per insidiare il primo posto, il gruppo di Coppitelli sta ultimando la preparazione del derby più sentito fra i tifosi casertani: quello contro la Salernitana che, oggi, è la prima classificata del girone C. Amore al Pinto: in trecento per la rifinitura. Semmai ce ne fosse stato bisogno, di dimostrare la vicinanza della città alla squadra, ieri pomeriggio c’è stata un’altra chiara dimostrazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana, occasione d’oro: sbancare l’Arechi significherebbe quarto posto