Casentino in Movimento | ripartono i corsi di Attività Fisica Adattata per il 2025-2026

Arezzo, 26 ottobre 2025 – Casentino in Movimento: ripartono i corsi di Fisica Adattata per Attività il 2025-2026 Grande partecipazione all'AFA Day di Poppi: oltre 300 cittadini già coinvolti nei programmi di Attività Fisica Adattata in tutto il territorio Prevenzione, prossimità e partecipazione: sono questi i pilastri su cui riparte l'Attività Fisica Adattata in Casentino, celebrata ieri al Centro Sociale “Il Kontagio” di Poppi con un'AFA Day molto partecipata. L'iniziativa, promossa dalla Zona Distretto del Casentino e da Auser Casentinese e Montemignaio, ha visto una sala gremita per inaugurare il nuovo anno dei corsi AFA 2025-2026, già frequentati da oltre 300 persone nei principali Comuni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

