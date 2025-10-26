Case di riposo di lusso | la nuova terza età italiana
Alle finestre della casa di riposo si vede il mare e più in lontananza oltre il litorale appare Monte Pellegrino, quello che Goethe aveva definito «il promontorio più bello del mondo». Siamo in Sicilia, in provincia di Palermo. Spostandoci a Brescia, nella sala comune della residenza a cinque stelle Vittoria (gruppo Korian ) troviamo un pianoforte a gran coda, poltrone di design e pareti affrescate, perfettamente restaurate. Un’Italia che invecchia ma non si rassegna. C’è un’Italia che invecchia, ma non vuole più farlo tra tristi corridoi deserti e televisori accesi che parlano al nulla. Il mondo dei “nuovi ospizi” si sta trasformando con una velocità sorprendente, e le residenze per anziani che cominciano a sorgere in tutta Italia, da Nord a Sud, sono ispirate ai modelli americani che da tanti anni vediamo in televisione: promettono comfort, lusso, relazioni e tante attività. 🔗 Leggi su Panorama.it
