Carta d’identità digitale | rivolgersi al Comune per evitare le code

Il comune di Goro, attraverso l’assessore alle comunicazioni, Nikolas Bellotti, invita i cittadini in possesso di carta d’identità cartacea a richiedere il rinnovo in formato elettronico (Cie) presso l’Ufficio Anagrafe entro il 3 agosto del prossimo anno, data oltre la quale il vecchio documento non avrà più validità. La disposizione, conseguente al regolamento dell’unione europea ed alla comunicazione della Prefettura di Ferrara dello scorso 16 ottobre, ha lo scopo di uniformare i sistemi di identificazione a livello europeo e garantire maggiore sicurezza contro le frodi documentali. L’Ufficio Anagrafe del Comune di Goro è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 presso la sede di Piazza Dante Alighieri 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carta d’identità digitale: rivolgersi al Comune per evitare le code

Argomenti simili trattati di recente

CARTA IDENTITA' CARTACEA A partire dal 3 agosto 2026 infatti, la Carta di Identità Cartacea non sarà più valida indipendentemente dalla data di scadenza del documento, rendendo obbligatoria a tal fine la CIE (Carta di Identità Elettronica), documento disp - facebook.com Vai su Facebook

Carta d’identità digitale: rivolgersi al Comune per evitare le code - Il comune di Goro, attraverso l’assessore alle comunicazioni, Nikolas Bellotti, invita i cittadini in possesso di carta d’identità cartacea ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Addio carta d’imbarco cartacea: Ryanair conferma il passaggio al 100% digitale - Ora è ufficiale: sapevamo che la carta d’imbarco per i voli Ryanair sarebbe diventata 100% digitale, ma ora è stata ufficializzata la data in cui avverrà il passaggio definitivo. Lo riporta siviaggia.it

Ryanair, quali multe rischia chi non ha la carta d’imbarco digitale. Da quando scatta l’obbligo - Milano, 25 settembre 2025 – Dal 12 novembre 2025 Ryanair renderà obbligatoria la carta d’imbarco digitale. Da quotidiano.net