Le attenzioni del Campionato di Prima Categoria, che sfoglia la sesta pagina, sono tutte o quasi rivolte a Fossone dove questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle 14,30, si calerà l’ex regina Carrarese Giovani impegnata contro il Montecarlo con l’intento di rimettersi in piedi e riprendere a camminare dopo l’inaspettato scivolone registrato domenica scorsa in casa del Piazza 55. "Affrontiamo una squadra scorbutica con ottime individualità ma in questo momento contano solo i tre punti senza sottolineare come arrivino – spiega mister Incerti–. E’ stata una settimana molto particolare ma nello sport gli alibi sono per chi vuol accampare scuse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Giovani Vietati errori col Montecarlo. Romagnano e Fivizzanese promettono scintille