Carovigno | memorial Carlo Legrottaglie Oggi
Di seguito la comunicazione: Domenica 26 ottobre alle ore 9:30, presso il Palazzetto dello Sport di Carovigno, si terrà il La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, rappresenta un momento di sport e memoria, unendo la passione per la pallavolo al ricordo di un uomo che ha dedicato la propria vita al dovere e alla comunità. Durante la mattinata si svolgerà un allenamento congiunto di volley che vedrà protagoniste tre società: Scuola Pallavolo San Vito dei Normanni, Appia Project Green Mesagne Volley e Città Bianca Volley Ostuni. Quest’ultima squadra annovera tra le sue atlete le figlie del Maresciallo Legrottaglie, che parteciperanno a questo toccante momento di condivisione sportiva. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
