Carlo Verdone | Vita da Carlo 4 è un omaggio a mio padre ai giovani d' oggi e al cinema che non c' è più

L'ultima stagione della serie, presentata oggi alla Festa del Cinema di Roma, ricorda anche Alvaro Vitali. Dal 28 novembre arriva su Paramount+. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Carlo Verdone: «Vita da Carlo 4 è un omaggio a mio padre, ai giovani d'oggi e al cinema che non c'è più»

Carlo Verdone: "Vita da Carlo è una dedica ai giovani, chi crea i problemi nel mondo sono i vecchi" - Questo ha rappresentato per Carlo Verdone la serie tv Vita da Carlo: "Quattro stagioni molto im ...

Verdone racconta l'ultima "Vita da Carlo": la stagione finale dal 28 novembre - della serie firmata da Carlo Verdone e Valerio Vestoso, dal 28 novembre in esclusiva su Paramount+.

Carlo Verdone: «Nella mia ultima serie Alvaro Vitali era già malato, abbiamo avuto paura» - «Dedico questo lavoro a mio padre Mario, per tanti anni dirigente del Centro Sperimentale di Cinematografia.