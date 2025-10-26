Carlo Verdone | Per papà e per i ventenni la vita in serie finisce qui
Roma, 26 ottobre 2025 – Che fatica essere Carlo Verdone. Ma anche com’è bello. Gioie e amarezze, fastidi e soddisfazioni che comporta essere un personaggio tanto popolare e amato. Certo l’affetto della gente fa piacere ma tutte quelle continue richieste di selfie, e soprattutto le critiche piovutegli addosso da parte dei paladini del politicamente corretto per la sua gaffe al festival di Sanremo, lo convincono a cambiare aria. All’inizio della quarta e conclusiva stagione di Vita da Carlo, Verdone è a Nizza dove si gode il piacere di non essere riconosciuto, in beata solitudine. Verdone è anche regista insieme a Valerio Vestoso dei dieci episodi di Vita da Carlo – Stagione finale, in esclusiva su Paramount+ dal 28 novembre e che ieri ha chiuso la 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Questo lo mettiamo tra i preferiti Carlo Verdone sarà tra gli ospiti della nostra «festa», il Vanity Fair Stories 2025, il 22 novembre a Milano, per parlare del suo ultimo impegno "Vita da Carlo - Stagione Finale" (disponibile dal 28 novembre su Paramount+) Qui - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno. Come Alberto Sordi, quando il primo cittadino era Francesco Rutelli #ANSA - X Vai su X
Carlo Verdone: “Per papà e per i ventenni la vita in serie finisce qui” - “Dedico questo lavoro a mio padre e ai tantissimi giovani che meritano fiducia” ... Secondo quotidiano.net
Vita da Carlo 4, Verdone: «Diamo spazio alle nuove generazioni» - Carlo Verdone ha presentato la quarta stagione di Vita da Carlo raccontando il suo rapporto profondo con Roma, l’omaggio ai giovani e il senso di eredità ... Segnala ciakmagazine.it
Verdone su Alvaro Vitali: «Quando veniva sul set di "Vita da Carlo" avevamo paura. Era malato, per farlo lavorare ci siamo messi sotto» - Carlo Verdone ricorda Alvaro Vitali, l'attore recentemente scomparso famoso per il ruolo di Pierino. Secondo msn.com