Roma, 26 ottobre 2025 – Che fatica essere Carlo Verdone. Ma anche com’è bello. Gioie e amarezze, fastidi e soddisfazioni che comporta essere un personaggio tanto popolare e amato. Certo l’affetto della gente fa piacere ma tutte quelle continue richieste di selfie, e soprattutto le critiche piovutegli addosso da parte dei paladini del politicamente corretto per la sua gaffe al festival di Sanremo, lo convincono a cambiare aria. All’inizio della quarta e conclusiva stagione di Vita da Carlo, Verdone è a Nizza dove si gode il piacere di non essere riconosciuto, in beata solitudine. Verdone è anche regista insieme a Valerio Vestoso dei dieci episodi di Vita da Carlo – Stagione finale, in esclusiva su Paramount+ dal 28 novembre e che ieri ha chiuso la 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Carlo Verdone: “Per papà e per i ventenni la vita in serie finisce qui”