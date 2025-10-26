Carlo Verdone | Non mi sento intrappolato nel mio mito

(Adnkronos) – "Non mi sento intrappolato nel mio essere icona, finché sento l'affetto del pubblico va bene. Poi quando lo sentirò meno, dirò 'basta, ho ricevuto tanto' e mi metterò a fare lo spettatore degli altri. Ho già ricevuto tanto dalla vita". Così Carlo Verdone sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

