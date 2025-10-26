Carlo Verdone chiude la Festa della Cinema di Roma | Quando sentirò meno l' affetto del pubblico mi farò da parte
Simbolo di romanità e prossimamente anche “sindaco per un giorno”: Carlo Verdone, per il secondo anno, chiude la Festa del Cinema di Roma. L'attore e regista ha sfilato sul red carpet all'Auditorium Parco della Musica per presentare in anteprima i primi 4 episodi di Vita da Carlo - stagione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Carlo Verdone saluta Vita da Carlo: Il trailer della stagione finale dalla Festa del Cinema di Roma - In arrivo su Paramount+ dal 28 novembre, la quarta stagione di Vita da Carlo chiude il cerchio con un passaggio di testimone alle nuove generazioni: il trailer e le dichiarazioni di Carlo Verdone dall ... comingsoon.it scrive
Festa Cinema Roma, Verdone: "Da ministro rivaluterei Via Veneto, sostegno a produzioni indipendenti" - (LaPresse) Carlo Verdone ha svelato le sue priorità per un ipotetico ministero della Cultura in un gioco simbolico durante la Festa del Cinema ... Da stream24.ilsole24ore.com
Carlo Verdone: « Vita da Carlo 4 è un omaggio a mio padre, ai giovani d'oggi e al cinema che non c'è più» - L'ultima stagione della serie, presentata oggi alla Festa del Cinema di Roma, ricorda anche Alvaro Vitali. Come scrive vanityfair.it