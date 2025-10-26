Career Week L’Università incontra il mondo del lavoro
Si terrà da domani a mercoledì 29 la Career Week dell’Università di Siena, tre giornate di incontri con il mondo del lavoro per studentesse e studenti, laureate e laureati e che rappresenta per i giovani un’importante occasione di confronto e aggiornamento. Saranno tre giornate incentrate sull’orientamento, la crescita professionale e la creazione di opportunità di carriera per i giovani talenti. Parteciperanno 73 tra enti, aziende, associazioni e imprese per colloqui di tirocinio e di lavoro. Durante la Career Week sarà possibile sostenere i colloqui conoscitivi con le aziende al rettorato a Siena e al campus universitario di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
