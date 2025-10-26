Caravaggio Di chiaro e di oscuro in scena a Piossasco
Una biografia sensuale e appassionata del più celebre e dannato pittore del Seicento italiano: Michelangelo Merisi da Caravaggio, pittore di giovani uomini ignudi, vecchi grinzosi, piedi sudici e prostitute travestite da Madonne.Un viaggio vorticoso tra sangue, sudore e arte attraverso i suoi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
La Tour, una luce nella notte del mondo - André raccoglie una trentina di capolavori del pittore considerato il Caravaggio del nord. repubblica.it scrive
Per grazia ricevuta. Le tele di Caravaggio si animano in scena - Le tele di Caravaggio si compongono e prendono vita sotto l’occhio del pubblico, coinvolto in un’esperienza mistica e sensoriale unica. Si legge su lanazione.it
Performance 'Chiaroscuro' per il Caravaggio esposto a Delhi - "Chiaroscuro", una performance della compagnia napoletana Teatri 35, ha fatto da eco alla presenza della tela "Maddalena in estasi" di Caravaggio esposta da due giorni nella sede dell'Istituto ... Da ansa.it