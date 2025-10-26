Caravaggio Di chiaro e di oscuro in scena a Piossasco

Una biografia sensuale e appassionata del più celebre e dannato pittore del Seicento italiano: Michelangelo Merisi da Caravaggio, pittore di giovani uomini ignudi, vecchi grinzosi, piedi sudici e prostitute travestite da Madonne.Un viaggio vorticoso tra sangue, sudore e arte attraverso i suoi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it