Carabinieri | controlli a Cividale e nelle Valli per prevenzione e repressione dei reati

I Carabinieri del Comando Compagnia di Cividale del Friuli nella giornata di venerdì 24 ottobre 2025 hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, che ha interessato il centro abitato di Cividale e alcuni comuni delle Valli del Torre e del Natisone. Numerosi i posti di controllo effettuati, nel corso dei quali i militari hanno verificato il rispetto da parte degli automobilisti e motociclisti delle norme del codice della strada. Nel centro storico di Cividale i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato una vettura condotta da un 34enne pakistano, domiciliato a Buja, che ha esibito una patente di guida rilasciata dalle autorità del suo paese di origine, la quale, da un attento controllo è risultata essere falsa. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Carabinieri: controlli a Cividale e nelle Valli per prevenzione e repressione dei reati

