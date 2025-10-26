Caprile Inter il portiere si prende la scena nel pari contro l’Hellas Verona | il suo futuro sarà in una big?

Inter News 24 Nerazzurri alla finestra. Un’altra prestazione da migliore in campo, l’ennesima a certificare un talento cristallino. Elia Caprile si è preso ancora una volta la scena, risultando decisivo nel pareggio per 2-2 ottenuto in rimonta dal suo Cagliari sul campo dell’Hellas Verona. Il giovane portiere classe 2001, seguito con grande attenzione dalla dirigenza dell’Inter in vista del futur o, ha sfoderato parate incredibili, tenendo letteralmente a galla la squadra sarda nei momenti di maggiore difficoltà e permettendo ai compagni di completare la rimonta nel finale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caprile Inter, il portiere si prende la scena nel pari contro l’Hellas Verona: il suo futuro sarà in una big?

