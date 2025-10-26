Caposele scuole aperte dopo la riunione sullo sciame sismico

Avellinotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le decisioni sono state prese dopo il confronto con la Protezione Civile.Caposele (Avellino) – In seguito alla riunione convocata oggi dalla Prefettura di Avellino, a cui ha partecipato anche il capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prefetto Fabio Ciciliano, è stato confermato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

caposele scuole aperte dopoAllerta meteo arancione: dove chiudono le scuole e dove invece rimangono aperte - A Genova le scuole rimarranno aperte, mentre in molti altri comuni della provincia domani chiuderanno a causa dell'intensa ondata di maltempo in arrivo ... Lo riporta genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Caposele Scuole Aperte Dopo