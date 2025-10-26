Caposele scuole aperte dopo la riunione sullo sciame sismico
Le decisioni sono state prese dopo il confronto con la Protezione Civile.Caposele (Avellino) – In seguito alla riunione convocata oggi dalla Prefettura di Avellino, a cui ha partecipato anche il capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prefetto Fabio Ciciliano, è stato confermato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
