Continua l’avanzamento della normativa contro il caporalato. Approvato infatti in Senato il ddl sulle Pmi, che tutela la filiera della moda. Le associazioni e istituzioni della categoria sono positive nell’approvazione e nella necessità della normativa. Infatti, la legge arriva dopo la discussione tra le istituzioni pubbliche e le aziende. Caporalato, via al ddl che tutela le aziende. Carlo Capasa, Matteo Lunelli, Luca Sburlati e Giovanna Ceolini, rispettivamente presidenti di Camera Nazionale della Moda Italiana, di Altagamma, di Confindustria Moda e di Confindustria Accessori Moda, commentano positivamente la notizia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Caporalato: per i big del settore bisogna “rivedere il commissariamento del capofila”