Caporalato | per i big del settore bisogna rivedere il commissariamento del capofila
Continua l’avanzamento della normativa contro il caporalato. Approvato infatti in Senato il ddl sulle Pmi, che tutela la filiera della moda. Le associazioni e istituzioni della categoria sono positive nell’approvazione e nella necessità della normativa. Infatti, la legge arriva dopo la discussione tra le istituzioni pubbliche e le aziende. Caporalato, via al ddl che tutela le aziende. Carlo Capasa, Matteo Lunelli, Luca Sburlati e Giovanna Ceolini, rispettivamente presidenti di Camera Nazionale della Moda Italiana, di Altagamma, di Confindustria Moda e di Confindustria Accessori Moda, commentano positivamente la notizia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Barcellona: due imprenditori coinvolti nell’indagine della Guardia di Finanza su presunti casi di caporalato. Ai domiciliari sono andati Salvatore Biondo, attivo nel settore carburanti, e Maurizio Marchetta. Costruttore, nei decenni scorsi impegnato in politica, o - facebook.com Vai su Facebook
Con un emendamento alla legge sulle Pmi il governo e la maggioranza vogliono cancellare le tutele contro lo sfruttamento ed il caporalato nel settore della moda. https://facebook.com/share/p/1EiWm6u4mX/?mibextid=wwXIfr… - X Vai su X
Caporalato, due lavoratori in nero impiegati nella vendemmia. Nove aziende agricole sanzionate: 90mila euro di multe - Prosegue la lotta al caporalato: i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso hanno sanzionato e sospeso due aziende agricole a Moriago della Battaglia e a Valdobbiadene che ... Segnala ilgazzettino.it