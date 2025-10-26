Capitale dell’orientamento Via alla Coppa Italia Sprint

di Laura Lucente CORTONA Un pomeriggio di sport, colori e scoperta ha trasformato il centro storico di Cortona in una mappa vivente. Ieri si è svolta la Finale di Coppa Italia Sprint di corsa di orientamento, che ha richiamato oltre 600 atleti da tutta Italia: un risultato eccezionale per la città etrusca, che per un giorno è diventata la capitale nazionale dell’orienteering. Lungo le vie, le piazze e i vicoli, i partecipanti si sono sfidati con bussola e mappa alla mano, in una gara che unisce sport, strategia e contatto con il territorio. La manifestazione, organizzata dall’Asd Stella Polare con il sostegno del Comune di Cortona e della Banca Popolare di Cortona, ha avuto come base operativa i giardini del Parterre, cuore pulsante dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

