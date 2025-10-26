Capello sentenzia | Inter irriconoscibile col Napoli e Chivu lo aveva intuito! Rigore inesistente ma c’è una cosa che mi ha sorpreso più di tutte
Inter News 24 L’ex allenatore di Juve, Milan e Roma, Fabio Capello, ha voluto dire la sua sulla sconfitta di ieri dell’Inter contro il Napoli. Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato così Napoli Inter di ieri sera. NAPOLI INTER – « Napoli-Inter è stata lo specchio di questo campionato, dove tutto cambia molto, molto rapidamente. Al fischio finale ho avuto l’impressione che le parti si fossero invertite: il Napoli sembrava l’Inter vista fino a ieri, una squadra compatta, determinata e cinica che non perdeva un colpo da metà settembre; l’Inter sembrava il Napoli in ginocchio tra Torino e Eindhoven, una squadra disordinata, vulnerabile e in crisi di identità » INTER IRRICONOSCIBILE – « Perché se è vero che a spostare gli equilibri della partita è stato un rigore inesistente, quello con cui De Bruyne ha sbloccato la gara, è altrettanto vero che questo non è e non può essere un alibi per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
