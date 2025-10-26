Capello | Inter il rigore non può essere un alibi A Napoli eri irriconoscibile
L'ex tecnico: "I nerazzurri hanno mostrato un eccesso di sicurezza, mentre Conte ha azzeccato la mossa tattica con Neres falso nove". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Capello: “Il grande merito di Chivu è di essere entrato nella testa dei giocatori dell'Inter. C'è il rischio che Conte stia uscendo da quella dei giocatori del Napoli? "Sta trovando degli ostacoli con i nuovi arrivati: non è riuscito, almeno finora, a farli integrare tattica - facebook.com Vai su Facebook
#Capello: "L'Inter di Chivu ha bruciato i tempi, ma guai a scendere in campo con la presunzione dello scorso anno. Il Napoli di Conte..." - X Vai su X
Capello: "Inter in crescita, in Europa più concentrazione"
Inter-Slavia Praga, Capello: "Nerazzurri in crescita, in Europa più concentrazione" - Nel VIDEO l'analisi di Fabio Capello sulla prestazione dell'Inter dopo la vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga: "Squadra in crescita, in Europa c'è più concentrazione" ... sport.sky.it scrive
Turnover Inter, Capello: "Storicamente non premia. Dimarco? Fuori luogo" - Cristian Chivu mette mano pesante al turnover per la seconda gara di Champions League: 8 cambi di formazione, anche se sono molti i 'titolarissimi' che giocheranno dal primo minuto. Segnala tuttomercatoweb.com