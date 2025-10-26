Capello analizza la grande sfida tra Napoli e Inter | Le due squadre si sono cambiate di ruolo per questa partita

Inter News 24 Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti alla sfida disputata ieri sera al Maradona: l’inversione delle parti per l’ex allenatore. Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato il match tra Napoli e Inter, sottolineando come la partita abbia rappresentato lo specchio di un campionato dove tutto cambia molto velocemente. Secondo l’ex allenatore, al fischio finale della partita, le dinamiche in campo sembravano essersi capovolte: « Il Napoli sembrava l’ Inter vista fino a ieri, una squadra compatta, determinata e cinica che non perdeva un colpo da metà settembre, l’ Inter sembrava il Napoli in ginocchio tra Torino ed Eindhoven, una squadra disordinata, vulnerabile e in crisi di identità». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capello analizza la grande sfida tra Napoli e Inter: «Le due squadre si sono cambiate di ruolo per questa partita»

