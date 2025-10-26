Capelli corti autunno 2025 i tagli à la garçonne conquistano la mezza stagione
Leggenda narra che, quando natura e cieli prendono ad imbrunire, sorga spontaneamente ma intensa la smania di un cambiamento repentino. E per molte di noi anche in fatto di chioma. Niente come un inedito taglio di capelli sa sostituirsi a sinonimo di trasformazione e nuovo inizio, specie se il contesto è una mezza stagione, ponte tra quello che è stato e quel che sarà. Ebbene, le passerelle dell’ autunno-inverno 202526 hanno parlato ed è emerso che i tagli corti resteranno ancora per un po’ i più richiesti. Sì, persino in vista dei giorni più freddi dell’anno, attingendo da estetiche vecchie — a volte molto — e nuove. 🔗 Leggi su Dilei.it
