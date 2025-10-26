Cane incastrato in una pianta nel bosco lo liberano i Vigili del fuoco

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Villa Guardia, in una zona boschiva di via Monte Grappa, dove un cane è rimasto incastrato tra le radici di una pianta. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che, sentendo i guaiti disperati dell'animale provenire dal bosco, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

