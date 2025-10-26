Cane adottato diventa mascotte di un sottomarino | è la notizia più importante della provincia di Arezzo di questa domenica!
Non si parla d’altro. Bar, parrucchieri, edicole e gruppi WhatsApp della Val di Chiana in fermento: “Hai sentito?! Un cane del Casentino ora sta su un sottomarino inglese!” La provincia intera si riscopre patriottica. ma a quattro zampe. Dopo anni di disoccupazione, strade bucate e treni soppressi, finalmente una buona notizia: un cane ha trovato lavoro. E pure all’estero. Altro che fuga dei cervelli: questa è la fuga dei collari. Secondo il quotidiano “serio”, la storia commovente di Achilles avrebbe “commosso il mondo”. Ma ad Arezzo la commozione è durata cinque minuti, poi qualcuno ha chiesto: “Ma i cani inglesi li pagano in sterline o in croccantini?” Un commentatore locale, leggendo la locandina appesa fuori dall’edicola (“CANE ADOTTATO DIVENTA MASCOTTE DI UN SOTTOMARINO”), ha esclamato: “’Un ci posso credere! È la notizia più importante della provincia di Arezzo di questa domenica!” E aveva ragione. 🔗 Leggi su Lortica.it
