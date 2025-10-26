Campi Flegrei | sisma superficiale di 3.1

Servizitelevideo.rai.it | 26 ott 2025

2.31 Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato questa notte nei Campi Flegrei, l'area vulcanica attiva a ovest di Napoli. L'evento, rilevato dall'INGV,non collegato ai terremoti verificatisi la notte precedente in Irpinia, è avvenuto alle 00:51 a una profondità di 2 chilometri. Non risultano al momento danni né feriti, ma la scossa, molto superficiale, potrebbe essere stata percepita dalla popolazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

