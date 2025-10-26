Sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Lo ha comunicato l'Osservatorio Vesuviano che ha fatto sapere che i terremoti sono cominciati alle 00.51 e sono proseguiti per tutta la notte. Sono stati rilevati in via preliminare 29 terremoti con magnitudo 0.0 e una magnitudo massima di 3.1 ± 0.3. Ieri sera diverse persone sono scese in strada nel centro di Avellino e in diversi comuni dell'Irpinia dopo una scossa di terremoto di magnitudo 4.0. L'epicentro del sisma è stato registrato dall'Ingv a un chilometro a sud di Montefredane, un comune della valle del Sabato a pochi chilometri da Avellino, nella stessa zona in cui si sono verificate le precedenti scosse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Campi Flegrei, sciame sismico in corso dalla notte. "Paura e gente in strada"