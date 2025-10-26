Campi Flegrei sciame sismico in corso dalla notte Paura e gente in strada
Sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Lo ha comunicato l'Osservatorio Vesuviano che ha fatto sapere che i terremoti sono cominciati alle 00.51 e sono proseguiti per tutta la notte. Sono stati rilevati in via preliminare 29 terremoti con magnitudo 0.0 e una magnitudo massima di 3.1 ± 0.3. Ieri sera diverse persone sono scese in strada nel centro di Avellino e in diversi comuni dell'Irpinia dopo una scossa di terremoto di magnitudo 4.0. L'epicentro del sisma è stato registrato dall'Ingv a un chilometro a sud di Montefredane, un comune della valle del Sabato a pochi chilometri da Avellino, nella stessa zona in cui si sono verificate le precedenti scosse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Geopop. . Terremoto di magnitudo 4.0 avvertito in tutta la Campania. L'epicentro non é stato nei Campi Flegrei come molti hanno pensato. Questo é l'estratto della live di poco fa per aggiornarvi. - facebook.com Vai su Facebook
$terremoto nei Campi Flegrei segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. 126 segnalazioni in un raggio di 40km. Scarica la app da sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale - X Vai su X
Terremoto ai Campi Flegrei: scossa alle 00.51, sciame sismico in corso - 51 ai Campi Flegrei; il Comune di Pozzuoli avverte la cittadinanza: in corso sciame sismico. Si legge su fanpage.it
Campi Flegrei, sciame sismico in corso dalla notte. "Paura e gente in strada" - L'Osservatorio Vesuviano ha fatto sapere che i terremoti sono cominciati alle 00. Da ilgiornale.it
Terremoto ai Campi Flegrei: Registrato un Evento Sismico di Magnitudo 3.1 - 1\/strong> ha colpito l’area dei Campi Flegrei\/strong>, una regione vulcanica ubicata a ovest di Napoli. notizie.it scrive