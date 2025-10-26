Campi Flegrei notte da incubo | sciame sismico ancora in corso

È ancora in corso lo sciame sismico registrato a partire dalle ore 00:51 di oggi nell’area dei Campi Flegrei. L'Osservatorio Vesuviano, in particolare, ha rilevato 29 terremoti con magnitudo Md? 0.0 (29 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.1 ± 0.3 proprio alle ore 00:51.Notte da incubo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

